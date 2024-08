Migranti Germania | Stretta su espulsioni e sussidi dopo l’attentato di Solingen

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Berlino annuncia “misure dure” per “rispondere aldi“. “Adotteremo ulteriori misure relative al diritto di soggiorno e al rimpatrio – ha detto la ministra tedesca dell’Interno, Nancy Faeser -. Inoltre, i rifugiati dovrebbero essere obbligati a lasciare il Paese più rapidamente se hanno commesso un reato con coltello. Nei cosiddetti ‘casi Dublino‘ in cui i Paesi ospitanti hanno già acconsentito all’ammissione, anche idovrebbero essere cancellati. Il numero dei respingimenti poi, dovrebbe essere accelerato riducendo gli ostacoli burocratici”. Ai rifugiati che si recano nel loro Paese d’origine non per validi motivi, “come un funerale, dovrebbe essere revocato lo status di rifugiati o di persone bisognose di protezionearia”, ha detto ancora Faeser, aggiungendo che si sta lavorando sulle possibilità diverso Afghanistan e Siria.