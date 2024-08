Meloni ha incontrato Weber a Roma per parlare delle nuove nomine europee

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un commissario importante più una vicepresidenza esecutiva della Commissione europea. La richiesta dell’Italia a Bruxelles per il secondo esecutivo di Ursula von der Leyen è alta. Anche per questo le trattative proseguiranno ancora per qualche settimana. Diverse fonti dicono che l’unica cosa certa, al momento, è che Palazzo Chigi indicherà il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto per l’incarico più importante che otterrà. L’ambizione è di portare a casa anche una delega come Coesione e Pnrr, materia nella quale Fitto è ferrato. Domani pomeriggio ci sarà il Consiglio dei ministri, preceduto in mattinata da un vertice fra Giorgia, Matteo Salvini e Antonio Tajani in cui si stabiliranno i punti chiave di questi negoziati, almeno sul fronte di