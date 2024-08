Manovra | Meloni ' assegno unico a tutti migranti? Così Ue ci chiede di ucciderlo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Io e il ministro Giorgetti volevamo dire che, poiché leggiamo ogni giorno ricostruzioni di quello che ci sarebbe scritto in una legge di bilancio che dobbiamo ancora cominciare a scrivere -oggi l'ultima notizia sarebbe che saremmo in procinto di abolire unche solo noi abbiamo aumentato e sul quale stiamo dando battaglia in Europa proprio perché non si creino problemi visto che la Commissione Ue ci dice di darlo anche ai lavoratoriche esistono in Italia, che di fatto vorrebbe dire di fatto uccidere l', chiusa parentesi -, volevamo dire che, siccome la legge dobbiamo ancora scriverla, diffidate dalle ricostruzioni".la premier Giorgia, in un video su X che la riprende, sorridente, accanto al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.