Louis Vuitton Cup New Zealand sorpassa di forza Luna Rossa Sconfitta bruciante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)ha incominciato con unala propria avventura nellaCup, ma fortunatamente il ko rimediato nelle acque di Barcellona non ha ripercussioni sulla classifica generale del round robin. Il sodalizio italiano ha infatti perso contro Team Newe i risultati che si ottengono contro il Defender non inficiano il cammino che designerà chi sarà lo sfidante proprio dei Kiwi nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Team Prada Pirelli aveva incominciato la prova in maniera brillante, giganteggiando in fase di partenza dove il lavoro del timoniere James Spithill, affiancato nel ruolo da Francesco Bruni, aveva fatto la differenza.