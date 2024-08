LIVE – Louis Vuitton Cup 2024 giovedì 29 agosto | Luna Rossa contro New Zealand e Orient Express DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Alle 14:00 di oggi,29, inizierà il Round Robin diCup, il torneo che selezionerà il Challenger di Emirates Newnel Match di America’s Cup. Dopo la Preliminary Regatta di Barcellona, che ha fornito buone indicazioni a Max Sirena,si prepara ad una prima giornata di gare intensa. Prima la sfidaNew(che però non avrà valore di punti visto che la Defender è fuori classifica), poi il confronto con. La sfida coi francesi sarà subito preziosa per valutare le strategie di gara e cercare conferme sulla velocità.è sembrata essere velocissima e ora punta a confermarlo. Le prime quattro classificate avanzeranno alla semifinale. Si parte oggi, ma l’ultimo giorno di Round Robin sarà l’8 settembre. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:00.