LIVE Berrettini-Fritz 1-3 US Open 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KECMANOVIC 15-0 Brutto errore al volo di Matteo, dopo l’ottimo approccio. 1-3 Gran passante di rovescio die break. 40-A Larga la difesa di controbalzo dicon il rovescio. 40-40 Attacco di dritto e chiusura. 40-30 PAUROSO punto di! Aveva esploso la risposta di dritto, si è difeso alla grande il romano e ha girato lo scambio in suo favore chiudendo con l’inside in! 30-30 Con il dritto anomalo! 15-30 Gran difesa di, il nastro dice no al dritto inside in di. 15-15 Largo lo slice del romano. 15-0 Prima slice a segno di. 1-2 A zero. 40-0 Non risponde di rovescio. 30-0 A segno l’inside in. 15-0 Profondo il rovescio di. 1-1 A quindici l’azzurro! 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Risposta incisiva di