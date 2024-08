LIVE Arnaldi-Safiullin 6-2 6-4 US Open 2024 in DIRETTA | due set di vantaggio per il numero 3 d’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI due giocatori hanno temporaneamente lasciato il campo, per cui ci vorrà qualche minuto affinché si ricominci. 6-4 SET! Chiude con un ottimo servizio centrale chenon riesce a indirizzare con il dritto! 40-30 SET POINT: vola via in lunghezza il dritto di. 30-30chiama a rete, che però stavolta gioca bene con il rovescio tagliato e chiude con la volée alta. 30-15 IL LOB DIprova a prendere il pallonetto di rovescio, ma con poca convinzione perché vede subito che non ce la può fare. 15-15 Spinge profondo di rovescioe riesce a prendersi il punto. 15-0 Serve benee poi chiude di dritto sopra la rete. 5-4, tiene facilmente, ma sotto il cielo coperto (non minaccioso) di New York è Matteo a servire per andare avanti di due set.