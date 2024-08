L’estate del ragno violino Psicosi non emergenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Siena, 29 agosto 2024 – “Una specie schiva, non aggressiva e il morso, occasionale, solo in rari casi può avere conseguenze serie e complicanze sistemiche. Quella attuale è, non un’sanitaria”: così il professor Francesco Frati, entomologo del Dipartimento di Scienze della vita dell’Università di Siena, smorza l’allarme da. Sono sempre più frequenti i casi di persone che ricorrono all’ospedale e ci sono stati casi gravi post morso. Perché proprio ora? “E’ unadiffusasi dopo diversi casi segnalati, da Nord al Sud Italia. Che però bisognerebbe verificare, ovvero accertare se la patologia insorta è strettamente dovuta al morso delo ad altro. I casi con sintomatologia più grave vanno studiati tenendo conto l’ipersensibilità personale, come accade per la puntura del calabrone che in alcuni soggetti comporta lo shock anafilattico”.