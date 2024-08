La fallita strage nella sinagoga francese mostra che Hamas vuole sterminare ebrei anche in Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 agosto 2024) «L’attacco alladi La Grande-Motte marca un tornanteviolenza antisemita», con questo titolo in prima pagina Le Monde sottolinea quanto non è stato sinora sufficientemente recepito di quell’attentato dai media: non è stato un gesto antisemita come migliaia di altri, è stato un tentativo di massacrare degliin una, agli ordini di. Secondo la ricostruzione fatta dal ministro degli Interni Gérald Darmanin, infatti, sulla scorta dei riscontri effettuati dall’antiterrorismo, l’autore dell’attacco aveva un progetto orripilante: incendiare lae, dopo essersi piazzato davanti alla porta, uccidere con un’ascia e con una pistola gliche fuggivano dalle fiamme. Una, insomma. Il tutto, ovviamente, con la kefiah sul capo e la bandiera palestinese avvolta sulla vita.