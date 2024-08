Incontro a Roma tra il sindaco e Pulcinelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ore di riflessione per Massimo. Il patron ieri aè tornato ad incontrare ilMarco Fioravanti ed Enrico Diomedi, figura professionale incaricata a ricevere le manifestazioni d’interesse eventualmente avanzate per l’acquisizione della società. Al centro del confronto avvenuto nella capitale, come avevamo anticipato su queste righe, c’era la volontà di arrivare a capire se potevano venire ad esistenza le condizioni adatte per riuscire a ricompattare l’ambiente dopo la netta frattura tra la piazza e i vertici del club all’indomani della retrocessione in serie C. Era statostesso a dirsi aperto ad un confronto attraverso la lettera aperta del 2 agosto. Invito raccolto dalle istituzioni, ma declinato dal tifo organizzato a seguito della linea presa dai gruppi di disertare tutte le gare casalinghe fino a fine del campionato.