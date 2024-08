Il caso Biancoforno | Fossi venga qui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il presidente diSpa Luca Lami ha preso carta e penna ed ha scritto direttamente all’onorevoleche, sulle tensioni sindacali nell’azienda dolciaria di Calcinaia, ha depositato – come annunciato i primi di agosto – un’interrogazione parlamentare. "Da tempo chiede di verificare illeciti di fantasia, sua o di altri, licenziamenti mai adottati e collocazioni in cassa integrazione inesistenti (l’azienda in tutta la sua storia non ha mai fatto ricorso alla cassa integrazione né ordinaria né straordinaria) – scrive il presidente Luca Lami al deputato Dem –. Se pure si può capire l’afflato politico che anima i suoi interventi, un politico accorto dovrebbe sapere che tali iniziative hanno effetti solo negativi, un po’ come si addita una persona nota (un marchio noto) sulle illazioni".