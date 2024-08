Finite le Olimpiadi a Parigi ecco tutte le mostre che si possono vedere nei musei

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 29 agosto 2024) Inutile dire che questee gli spettacoli inerenti ci hanno veramente stupito ed entusiasmato. Una perl’esibizione della band musicale metal GOJIRA che ha suonato dai balconi della Conciergerie, accompagnati da una cantante che interpretava la regina Maria Antonietta, con la testa mozzata dalla ghigliottina in mano. Superba. Fa bene ricordare che questa edizione dei giochi si sarebbe dovuta svolgere a Roma ma a causa del diniego dell’ex sindaca Raggi ciò non è stato possibile. Purtroppo già prima delleè terminata la più grande mostra retrospettiva dell’artista Constantin Brancusi al centre Pompidou. Era veramente da non perdere. Ma possiamo ancora consolarci con altre chicche che forse compenseranno questa mancanza organizzativa. LE MONDE COMME IL VA. Bourse de Commerce Pinault Collection fino al 2 settembre salvo proroga.