Elettra Lamborghini irriconoscibile | il nuovo look è stupefacente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 agosto 2024) La bellissimatrova sempre nuovi modi per sorprendere il suo pubblico e il web: ilè pazzesco. Sono passati diversi anni da quando, figlia maggiore di Tonino (l’ereditiere del marchio omonimo), decideva di rompere con la tradizione di famiglia per cercare di trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo attraverso un reality show dedicato ai figli dell’alta borghesia.ha sorpreso i suoi fan con un– Instagram @– cityrumors.itAll’epoca nessuno la conosceva e nessuno poteva immaginare quanta determinazione avrebbe messo per diventare un volto in pianta stabile del jet set. La strada non è stata esattamente piana, anzi ha subito alcune virate inattese (la più grande il debutto come cantante reggaeton), ma alla fine ha portato ad un successo internazionale.