Dozza emergenza continua Agenti cacciati dalle sezioni | Qui siamo abbandonati

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nel film ‘Il camorrista’, ’o professore - figura ispirata al boss Raffaele Cutolo - dispone affari e decide vita e morte dei nemici dalla sua cella di Poggioreale. Probabilmente i detenuti ospitati allanon hanno lo stesso spessore criminale del capo della Nco, ma allo stesso modo "spadroneggiano, comandano e quello che vogliono fanno". È allarmante, amaro e rassegnato il quadro che Nicola D’Amore (foto piccola), segretario della Cisl Fp, traccia di cosa è diventata la casa circondariale bolognese. Dopo anni di appelli e di denunce del sovraffollamento cronico; di condizioni ben oltre i limiti dell’umana decenza, di difficoltà da parte del personale, la "è scoppiata". Non per una rivolta, come quella avvenuta all’alba del Covid a marzo 2020.