Cos’è e come funziona il CLI Spoofing

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una delle tecniche maggiormente utilizzate per aggirare il registro delle opposizioni e per procedere in maniera indisturbata attraverso il telemarketing selvaggio è senz’altro quella del cosiddetto CLI. La sigla CLI sta per Calling Line Identity, si tratta – per cercare di semplificare al massimo – del numero di telefono dal quale si viene contattati. La possibilità di fare(ovvero sostituirsi a qualcuno o a qualcosa) attraverso un numero di telefono è nota agli operatori telefonici che, tuttavia, dovrebbero investire molte energie per cercare di contrastarla. Esiste infatti un principio di base: l’operatore telefonico funge in qualche modo da mediatore tra chi effettua la chiamata e tra chi la riceve; a meno che non riesca a identificarefalso il numero di chi chiama, la telefonata deve essere sempre recapitata.