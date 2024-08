Calciomercato Ternana l’attaccante arriva in prestito dal Catania | nome e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lapiazza un nuovo colpo in queste ultime ore di. La società ufficializza l’ingaggio delPietro Cianci cheindal. Il comunicato del club “LaCalcio comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Pietro Cianci.pugliese (è nato a Bari il 2 febbraio del ’96)incon diritto di opzione e obbligo di riscatto dalF.C. Pietro, in carriera, ha disputato nei 3 gironi di Serie C 281 gare con 60 reti e 11 assist.barese è cresciuto nei settori giovanili di Livorno, Varese e Pro Vercelli. Dopo un biennio ad Andria ha giocato con Siena, Teramo, Carpi, Potenza, Bari e Catanzaro. Nella scorsa stagione al suo attivo 4 reti a Taranto e 7 a.“ L'articoloindalCalcioWeb.