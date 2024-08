Addio Ettore Bianchino da 100 anni scultore dell’Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLutto in Irpinia per la scomparsa dinato a Torre la Nocelle il 4 Gennaio 1924, funzionario del Ministero delle Finanze ma con la passione per la scultura. Negliprima si è dilettato a scolpire prima la pietra rossa locale di Torre le Nocelle, poi il bronzo e il legno, sino a farne una vera e propria arte e realizzare opere pubbliche come il Busto in bronzo di San Giuseppe Moscati situato nell’atrio dell’omonimo ospedale cittadino. Portano la firma dianche la statua in bronzo di San Guglielmo posta dinanzi l’ingresso del Santuario di Montevergine e tutti i busti degli avvocati esposti dinanzi l’Aula Magna nel Tribunale dì Avellino. Lo scorso gennaio, in occasione dei sui primi 100, festa grande con tutta la sua famiglia e anche alla presenza dell’allora sindaco Gianluca Festa.