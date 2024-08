Sharon Verzeni i sospetti di Sergio Ruocco | Il killer un cliente del bar o è uno scambio di persona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Forse undel bar che può averle dato fastidio oppure l’hanno scambiata per un’altra”. A un mese dall’omicidio di, il suo fidanzatoparla a diversi quotidiani nel giorno del suo rientro al lavoro e fa due ipotesi sul possibiledella barista uccisa a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. “Non so chi possa avere ucciso”, è la premessa prima di delineare due possibili scenari. L’uomo chiarisce di non sentirsi accerchiato dai carabinieri: “Voglio dare una mano alle indagini e posso andare in caserma ogni volta che serve”.non ha in mente un’idea precisa su chi possa aver voluto la morte della ragazza: “Se avessimo saputo qualcosa, avremmo già parlato con i carabinieri: nessuno poteva volerle del male a, magari l’hanno scambiata per un’altra”.