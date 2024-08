Roma | Danso è arrivato a Ciampino ora visite mediche e firma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Comincia la nuova avventura in giallorosso per Kevin. Sorridente e con il pollice alzato il difensore austriaco, ormai ex Lens e pronto a vestire la maglia della, è sbarcato all’aeroporto dipoco prima delle 13.00 con un volo proveniente da Lille. Accolto da una ventina di tifosi, il difensore centrale austriaco hato autografi e posato per alcune foto. Nelle prossime ore sono in programma lee poi lasul contratto che lo legherà al club giallorosso. De Rossi può così abbracciare il suo nuovo rinforzo per il reparto difensivo.arriva nella capitale per una cifra vicina ai 25 milioni complessivi tra parte fissa e bonus., oraSportFace.