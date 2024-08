Precipita da oltre due metri | operaio in gravissime condizioni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) VILLA BASILICA –dadueindadue, inuncaduto daduementre era al lavoro in una cartiera di Villa Basilica, provincia di Lucca. L’incidente sul lavoro nella mattina di mercoledì 28 agosto. L’uomo, 48 anni, mentre era al lavoro è caduto da una altezza superiore ai due, riportando un trauma cranico. L’è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza medicalizzata della Misericordia di Montecarlo, Lucca, gli operatori di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e i Carabinieri.