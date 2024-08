Paralimpiadi di Parigi 2024 oggi la cerimonia d’apertura | c’è il presidente Mattarella è la prima volta nella storia – Dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Questa sera, alle ore 20, la città didiventa il teatro delladi apertura dei Giochi Paralimpici. La capitale francese, tra la maestosa Place de la Concorde e gli iconici Champs-Élysées, si prepara ad accogliere 4.400 atleti provenienti da 185 nazioni diverse, pronti a competere in quella che è già un’edizione da record delle. Tra questi protagonisti, spicca la delegazione italiana, che segna a suaun nuovoto: con 141 atleti (70 uomini e 71 donne) in gara, è la più numerosadelle partecipazioni italiane. Gli azzurri asaranno impegnati in 17 discipline, anch’esse un record per l’Italia, dimostrando ancora unala crescita e l’importanza del movimento paralimpico nel nostro Paese.