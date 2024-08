Nancy Brilli nel cast di BellaMa’ Che brutta fine!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nel suo curriculum ci sono fiction di successo ancora apprezzatissime dal pubblico: da Il Bello delle Donne a Commesse, passando per Caterina e le sue figlie e i successi cinematografici di Ex o Maschi contro femmine. Adesso racconterà le favole a. Per la terza stagione del programma pomeridiano di Rai2, in onda da lunedì 9 settembre 2024, Pierluigi Diaco ha deciso, infatti, di introdurre nelfisso l’attrice. Avrò al mio fianco anche un’altra grande stella: