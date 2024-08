Milan tentazione Rabiot | l’ostacolo ingaggio e la cessione che può sbloccare l’affare|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-08-27 23:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Non c'è solo Manu Koné nel mirino del. Il club rossonero studia varie alternative a centrocampo in caso di partenza di Ismael Bennacer, nel mirino dei club sauditi. Il Diavolo ha già un accordo di massima con il calciatore del Borussia Monchengladbach, mentre vorrebbe abbassare la richiesta di 20 milioni di euro. Resta in piedi la pista che porta ad Adrien, svincolato dopo la fine dell'avventura con la Juventus e la scadenza del contratto che lo legava ai bianconeri fino al 30 giugno scorso.– Per ilquella di Adrienè molto più di un'idea. Il centrocampista francese è ancora senza contratto e potrebbe essere il rinforzo giusto in caso di partenza di Bennacer dopo quella di Adli e Pobega.