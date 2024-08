Meglio una stampante laser o inchiostro?

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lanon manca mai in casa ed in ufficio: per questo motivo è importante capire il loro funzionamento e le alternative disponibili sul mercato cosi da poter scegliere lamigliore per le proprie esigenze e per le proprie tasche. Le stampanti non sono tutte uguali, ci sono stampanti di ogni tipo quindi, prima di fare un acquisto frettoloso o sbagliato, dobbiamo fermarci un attimo e acquistare un apparecchio più duraturo, più ricco di funzioni, più economico nel tempo e di maggior qualità. Vediamo insieme in questa guida come scegliere la propriain base al tipo di tecnologia (), i vantaggi e gli svantaggi delle due tecnologie e perché è preferibile uno modello rispetto all'altro.