Maione | Arpac certifica la qualità del mare eccellente nel Salernitano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una vera soddisfazione, quellata ancora una volta dall’: i controlli di agosto, con i depuratori a pieno regime a fronte di migliaia e migliaia di turisti che stanno affollando soprattutto la costa, hanno infatti confermato l’eccellenza delnelle aree del Cilento servite da Consac”. Lo afferma Gennaro, presidente della società gestisce il servizio idrico integrato – dalla distribuzione dell’acqua potabile al servizio fognario e depurativo – in 56 comuni del. Per tutta la stagione estiva, a partire dal mese di aprile e fino a settembre (inclusi), ricorda Consac, l’Campania monitora la balneabilità e ladelle acque costiere. Controlli periodici su tutta la costa Cilentana che comprende 14 comuni, con più punti per ogni località.