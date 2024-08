LIVE Cobolli-Duckworth 6-1 4-6 6-4 6-4 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro approda al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02:22 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una cordiale buona notte. 02:21 Match delche sembrava complicarsi dopo un primo set dominato. Flavio è stato bravo nel rimanere in partita nel terzo parziale, ed approfittare di alcuni passaggi a vuoto dell’avversario. Prezioso l’aiuto del servizio dal quale ha ricavato 11 ACE ed il 79% di punti vinti quando ha messo la prima palla. 02:20 Altroverà uno tra il belga Zizou Bergs ed il russo Pavel Kotov. Match in corso in questi istanti con situazione di un set pari. FLAVIOb. JAMES6-1 4-6 6-4 6-4! Gran risposta di rovescio del romano, che può lasciarsi andare nell’esultanza! 30-40 MATCH POINT. Doppio fallo