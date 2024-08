Le sagre di settembre a Roma e dintorni | tutti gli appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Gastronomia, luoghi da scoprire e tradizioni da conoscere: queste le caratteristiche principali di una sagra, evento che in molti attendono e ce ne è peri gusti. Lesono, infatti i, un appuntamento che da sempre in molti non vogliono lasciarsi scappare. E ail Lazio è ricco di, dove poter trascorrere una piacevole giornata all’insegna della valorizzazione dei prodotti locali. Sagra della tellina a Ostia Fino al domenica 1°ad Ostia è in corso la “Sagra della tellina”: giunta ormai alla 59° edizione, la sagra si svolge presso il Borghetto dei Pescatori, dando la possibilità di degustare il tipico frutto dei fondali tirrenici. Scorreranno fiumi di spaghetti al sugo di telline e cozze, serviti anche in versione gluten free, ma anche soutè e frittura di pesce.