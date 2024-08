Ladispoli giovedì 29 agosto ultimo appuntamento per Nati per leggere al mare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 282024 – L’amministrazione comunale informa della chiusura diperAl, le letture a bassa voce per famiglie e bambini da 0 a 6 anni che, per il settimo anno, si sono svolte tutti imattina a partire dal mese di luglio presso lo stabilimento Columbia Beach di. “Anche quest’anno – spiegano gli organizzatori – abbiamo trascorso un’estate all’insegna dei nostri amici libri, che ci hanno fatto compagnia in tanti modi diversi: raccontandoci storie di cieli stellati, facendoci giocare e creare con la magia della parole, apprezzare la diversità e la bellezza di tutti i colori, festeggiare ricorrenze insolite e ridere a crepapelle! Tanti incontri unici e bellissimi, ricchi di sorprese e di colpi di scena, in cui abbiamo viaggiato con la fantasia, ma rimanendo sempre seduti all’ombra dell’accogliente piazzetta del Columbia.