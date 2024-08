Flag football oggi 4 vittorie su 4 per la nazionale maschile e femminile ai Mondiali di Lahti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Proseguono senza soluzioni di continuità i Campionatidi2024 in corso di svolgimento ain Finlandia. Nella giornata di ieri laaveva perso 33-34 contro il Canada, quindi aveva dominato 50-27 contro la Finlandia. Nella giornata odierna, invece, solo buone notizie. Sia per il comparto, sia per quello. Quattrosu quattro partite giocate per i colori azzurri. Le nostre portacolori, infatti, hanno staccato il pass per gli ottavi di finale grazie allesu Corea del Sud (25-12) e Danimarca (un rotondo 47-6). Con questi risultati le azzurre chiudono al terzo posto il Girone B e domani sfideranno la Germania nel primo match ad eliminazione diretta. La, invece, ha strapazzato Singapore con il punteggio di 62-6, quindi replica con un 48-26 sulla Germania.