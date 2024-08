Calcio Coppa Toscana | Prima e Seconda in campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pisa 28 agosto 2024 – InCategoria lavede il Tirrenia impegnato nel triangolare con Acciaiolo ed Atletico Etruria (1, 8 e 25 settembre). Proprio i litoranei riposano nellagiornata che vede affrontarsi ad Acciaiolo i padroni di casa contro l’Atletico Etruria (inalle ore 15.30). Gioca il Calci nel triangolare con Staffoli e Montecarlo.gara in casa al Comunale di Via Tevere contro lo Staffoli (fischio d’inizio alle ore 15.30). Le vincenti di questi due triangolari si affronteranno successivamente tra loro. InCategoria laprevede il triangolare 6 con San Prospero Navacchio, Migliarino Vecchiano e Pontasserchio. In1, 8 e 25 settembre. Domenica all’Arena San Prospero i locali di mister Niccolini ricevono gli ospiti del Migliarino Vecchiano (inalle ore 15.30). Un test probante per entrambe le compagini.