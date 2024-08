Bagarre al Consiglio comunale di Fiumicino Gonnelli cacciato dall’Aula per la bandiera della Palestina VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Maurodaldi: allontanato perché esponeva latra il pubblico Polemica aldi, nella giornata di martedì mattina. Tutto si sarebbe scatenato durante la discussione di una mozione per gli aiuti umanitari per lo scontro israelo-palestinese, dove in un primo momento la maggioranza che sostiene il sindaco Mario Baccini voleva inviare le risorse solamente alle parti del popolo israeliano. Una scelta politica cambiata in corso d’opera e dopo quasi due ore di sospensione di seduta dell’assemblea, grazie alle contestazioni dell’opposizione e una parte del pubblico presente in Aula consiliare.