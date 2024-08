Al via la campagna abbonamenti TFT e LFI con tariffe invariate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arezzo, 28 agosto 2024 – Mancano meno di tre settimane alla riapertura delle scuole in Toscana e il Trasporto Ferroviario Toscano (TFT) insieme a La Ferroviaria Italiana (LFI) sono pronti a dare il benvenuto al nuovo anno scolastico coninvariati di prezzo rispetto al 2023 e pensati per tutte le esigenze di viaggio. È già attiva la2024 – 2025 per sottoscrivere glisettimanali, mensili, trimestrali, dieci mesi (settembre 2024 – giugno 2025) o annuali sulle linee ferroviarie Arezzo - Stia e Arezzo - Sinalunga.invariati su treni sempre più moderni e sicuri.