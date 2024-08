Adilma aveva un sesto complice? Arrestato il meccanico di Parabiago Fabio Oliva | Per uccidere Fabio Ravasio usate quest’auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Undi 40 anni di nomeresidente aè statoil 28 agosto nell’ambito delle indagini sull’omicidio di, l’uomo investito e ucciso il 9 agosto mentre andava in bicicletta ain provincia di Milano. In un primo momento si era pensato che a travolgerlo fosse stata un’auto pirata, ma nelle settimane successive è emerso che l’omicidio sarebbe stato eseguito sulla base di un presunto piano criminale orchestrato dalla compagnaPereira Carneiro. Ilè la settima persona arrestata dopo i sei fermi eseguiti lo scorso 23 agosto. Secondo gli inquirenti, il quarantenne avrebbe sistemato l’automobile utilizzata per travolgere l’imprenditore e, consapevole del piano diabolico, di utilizzare quello specifico veicolo e non altri tra i quali avrebbero potuto scegliere.