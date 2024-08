Zazzaroni | Conte allenatore migliore in Serie A Non basta con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024)non vede possibile confronto tra Antonioe Simone Inzaghi come allenatori. Il giornalista dagli studi di Pressing fa la sua valutazione su Inter e Napoli. PRIMI GIUDIZI – Ad appena due giornate dall’inizio dellaA si esprimono i primi giudizi sulle partite viste. Ivanesprime il suo pensiero riguardo al confronto tra Inter e Napoli, citando anche gli allenatori: «Antonioè l’più forte inA, senza ombra di dubbio. Nonperò per vincere lo scudetto, perché c’è bisogno anche di calciatori di livello.è stata criticata in maniera allucinante dopo Genova, ma ha dominato lì. Sa esattamente quello che deve fare, contro il Lecce sull’1-0 è andata indietro ed è ripartita dopo raddoppiando. Ha gestito e controllato senza problemi».