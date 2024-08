Vuelta 2024 van Aert | Non capita spesso di vincere quando la mia famiglia viene a vedermi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) “Nondila miaa vedere una mia gara, e questo rende il successo odierno ancora più speciale”. Lo ha dichiarato Wout vandopo la vittoria della decima tappa della. “Il mio obiettivo era stare con i fuggitivi, ma ho avuto delle difficoltà nella prima salita. Ho quasi ceduto, ma poi ho rilanciato prima della cima – ha aggiunto il belga –. Abbiamo lottato per 50 km con un po’ di distacco, penso che mi abbia favorito perché nel finale gli scalatori nel mio gruppo non erano freschi e così ho vinto. Se possoogni tappa? È esagerato, ma è bello avere delle caratteristiche così versatili, in questi casi ho sempre una possibilità. Ho preso i punti dei GPM perché davanti c’era una grande battaglia, ma il mio obiettivo è la maglia verde, di certo non quella degli scalatori”, ha concluso.