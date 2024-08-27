Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 08:45 (Di martedì 27 agosto 2024) Viabilità DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 8.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGEZINALE EST IN DIREZIONE CENTRO MENTRE SU RALLENTA SULLA PONTINA ALL’ALTEZA DI POMEZIA IN DIREZIONE Roma PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLazioNE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E Roma SAN PIETRO. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLazioNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, Roma-SAN PIETRO E Roma-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI. CHIUSE PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 08 : 15 - VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 8. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI. CHIUSE PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGEZINALE EST IN DIREZIONE CENTRO MENTRE SU RALLENTA SULLA PONTINA ALL’ALTEZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 07 : 30 - PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO. VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 7. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, UNICO DISAGIO DEGNO DI NOTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 20 : 30 - VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’ A12 ROMA-TARQUINIA TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE AURELIA. TRAFFICO IN SMALTIMENTO CODE DI 3 CHILOMETRI INVECE IN A1 TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD E NODO A24 ROMA TERAMO PER INCIDENTE AL CHILOMETRO 567 CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PER LAURENTINA ED ARDEATINA PERTANTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA AL MOMENTO SCORREVOLE SU TUTTO L’ANELLO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI SULL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE A CAUSA DI UN INCONVENIENTE ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA IN DIREZIONE FIRENZE IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE CIRCOLAZIONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, , Servizio fornito da Astral.
- Eliminazione barriere architettoniche a Nocera Inferiore, ammesso a finanziamento dalla Regione Campania - 444 del 30 maggio 2024 la Regione Campania aveva dichiarato ammissibile a finanziamento, per l'... con la ridefinizione degli spazi e il lavoro per favorire mobilità e viabilità, a partire dal nuovo ... puntoagronews
- Traforo del Monte Bianco: le chiusure per lavori - ... il Presidente della Regione Renzo Testolin ha convocato oggi una riunione di aggiornamento per l'esame puntuale delle ricadute sulla viabilità e sull'accessibilità . Il Direttore gerente del Tmb - ... aostasera
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