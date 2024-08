US Open 2024 Flavio Cobolli | Le condizioni di gioco mi piacciono Ringrazio Fognini | è un idolo per me

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024)si avvicina allo USper la prima volta da testa di serie in un Major: il processo di crescita di questa estate è stato notevole, con la finale raggiunta a Washington, il buonissimo torneo disputato a Cincinnati e l’ambizione di fare un buon percorso a Flushing Meadows. Debutto che sarà contro James Duckworth, un avversario alla sua portata. Nel media day queste sono state le sue considerazioni riportate da Supertennis: “Sono felice di questo momento, ho disputato delle buone settimane qui in nord America e sono soddisfatto di questi risultati che spero possano continuare anche per il resto della stagione. Adesso cono concentrato su questo torneo, siamo arrivati pochi giorni fa, mi sono allenato un po’, lemie non vedo l’ora di scendere in campo”.