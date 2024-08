Un approfondimento del combattimento di Dragon Age | The Veilguard

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 27 agosto 2024) La scorsa settimana, BioWare ha pubblicato un nuovo post riguardante il prossimo capitolo della loro ultima saga fantasy:Age: The. Questoriguarda il nuovo sistema di, in particolare quello di Rook, il protagonista della storia che, vi ricordiamo, potremo vivere dal 31 ottobre. Il sistema disi è evoluto nuovamente e si affronta in quattro grandi passi: Preparazione, Basi, Crowd Control, e Abilità Speciali. Preparazione Come in tutti gli RPG, ilcomincia dalla scelta della propria classe, e in seguito specializzazione, capace di far cambiare completamente il nostro modo di giocare. InAge: The, Rook potrà sceglie tra tre classi, ognuna delle quali ha tre specializzazioni specifiche.