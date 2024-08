Si taglia con la sega al lavoro Grave dopo l’incidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Incidente sulieri mattina in una ditta di arredamento a Pratacci. Un operaio di 59 anni, mentre stava utilizzando unacircolare, ha subito un infortunio a un arto superiore. I colleghi hanno immediatamente attivato i protocolli di emergenza. L’allarme è scattato poco prima delle 9. L’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est è intervenuta sul posto con l’auto infermierizzata di Arezzo per soccorrere l’uomo che è stato trasportato al pronto soccorso del San Donato in codice giallo con l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. Secondo le ultime notizie, le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi e non si teme per la sua vita.solleva interrogativi importanti sulla sicurezza sule sulle misure di prevenzione adottate dalle aziende.