Omicidio Sharon Verzeni sull' identità dell' uomo in bici ora c' è un' ipotesi

(Di martedì 27 agosto 2024) Tra le persone da identificate nelle immagini a Terno d'Isola nella notte in cui fu uccisa, manca all'appello l'incletta,a cuivi sarebberoma che non è ancora stato rintracciato. La sua testimonianza potrebbe rivelarsi utile per ricostruire quanto accaduto la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi in via Castegnate, dove la barista 33enne è stata uccisa a coltellate. Proseguono intanto le indagini e gli interrogatori di chi era in qualche modo legate alla vittima: sono state sentite oltre 100 persone “informate sui fatti”. E prosegue anche l'analisi dei sistemi di videosorveglianza - che secondo l'Adnkronos avrebbe fornito elementi definiti "utili" - e lo studioe possibili vie di fuga'assassino.