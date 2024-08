Lo spazio del centro è a sinistra Ci scrive Faraone Iv

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 agosto 2024) “Si vince al”. Tante volte ce lo siamo detti e con questo motto abbiamo fondato Italia Viva. Tuttavia, purtroppo, se è vero che ilè decisivo per vincere le elezioni, questo bipolarismo muscolare, tramutato in bipopulismo, lo ha marginalizzato. Un tempo nelle coalizioni le leadership erano affidate a uomini di, le estreme concorrevano alla costruzione delle coalizioni senza guidarle, in posizione marginale. Oggi sta accadendo esattamente il contrario, neldestra Forza Italia è irrilevante, tant’è che la famiglia Berlusconi ha dovuto suonare la sveglia. Nelal posto delc’è una voragine, tolti i riformisti del Pd, ammaccati da un congresso perso, non c’è nient’altro. E’ in questo contesto che deve inquadrarsi il futuro di Italia Viva e delle forze riformiste.