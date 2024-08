LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Pietro Camilli in finale nel martello! Kabangu e De Noni avanti negli 800! Attesa per Visca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.01: Al via la prima semidei 3000 siepi. Inle prime 8. C’è l’azzurra Ludovica Ferro. Queste le protagoniste: Astrid VAN BREEDAM – BEL – 10:23.23 Sharon CHEPKEMOI – KEN – 10:07.67 Ekta DEY – IND – 10:10.08 Loice CHEKWEMOI – UGA – 9:24.47 Stela FERNANDES – POR – 10:37.26 Firehiwot GESESE – ETH – 9:25.53 Ludovica FERRO – ITA – 10:34.75 Andriana BONTIOTI – GRE – 10:28.87 Sofia PEÑA – MEX – 10:37.85 Allegra MCGIVERN – AUS – 10:32.49 Angelina NAPOLEON – USA – 9:54.08 Lowa BRANTH – SWE – 10:15.89 Jule Jutta LINDNER – GER – 10:14.75 Karolína JAROŠOVÁ – CZE – 9:59.43 23.01: Queste le protagoniste del gruppo B. Per lasi deve superare 4.25: Jade EL HAOUZY – FRA – 4.10 Sima AŠKINEZERE – LAT – 4.15 Tuuli JÄRVINEN – FIN – 4.16 Magdalena RAUTER – AUT – 4.20 Carolina SCARPONI – ARG – 4.00 Klara BJERREGAARD – DEN – 4.