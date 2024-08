Il virus degli spingitori al Bravìo delle botti Disturbi e malori in gara il racconto degli atleti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Montepulciano (Siena), 27 agosto 2024 – Ildello spingitore. È stata così ribattezzata la catena di, anche acuti, che, proprio nelle ore che hanno preceduto il2024, ha colpito alcuni, come se si trattasse di un’epidemia. La sindrome ha bloccato, per esempio, Andrea Peparini, che era pronto a indossare la casacca di Gracciano, o fortemente pregiudicato le prestazioni di altri, come il senese Jacopo Gragnoli, impegnato con Talosa, e, caso più eclatante, il trentaquattrenne Samuele Cesaroni, che sembrava ormai avviato alla vittoria per Cagnano, con Luca Benassi, e ha invece ceduto di schianto in via Ricci.