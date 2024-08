Hellmann’s svela un profumo ispirato alla maionese

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) In una mossa audace che sfida i confini convenzionali,si è unita al quarterback dei Tennessee Titans Will Levis per presentare ununico nel suo genere che celebra l’iconico condimento – Will Levis No. 8. Sfidando la nozione che lasia semplicemente un elemento base della cucina, questa innovativa collaborazione ha trasformato l’essenza cremosa e tannica diin unavvincente. Levis, noto per le sue preferenze culinarie fuori dall’ordinario, ha impresso il suo tocco personale al, assicurando che rifletta il suo spirito e stile unici. @willlevis The scent of the season is here. Head to the link in my bio to shop.