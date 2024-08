Droga pericolosa arrestati due giovanissimi

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 27 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoDurante lo scorso weekend e in particolare nella notte di domenica, nell’ambito dei servizi di prevenzione per il contrasto al narcotraffico, eseguiti dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto specialmente nei pressi dei locali notturni e nei luoghi della movida della provincia, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castellaneta hanno tratto in arresto un 20enne della provincia di Bari, presunto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I militari dell’Arma, a seguito di un controllo in un locale di Castellaneta Marina, hanno sorpreso l’arrestato a cedere dello stupefacente a due. Il 20enne, subito perquisito, aveva con sé 50 dosi di MDMA,moltomeglio nota come “ecstasy”.