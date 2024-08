Cinque indirizzi per tutti a Milazzo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 agosto 2024) La costa nord della Sicilia che va da Messina a Palermo è da sempre una delle aree meno incline all’overtourism. Tutta la statale 113 che costeggia il mare è piena di scorci fantastici, trattorie di vecchio stampo, il tutto popolato da un turismo dalle dimensioni più local, ma comunque più silenzioso e incline più alla natura e meno ai rumori d’agosto. Fanno un po’ eccezione località come Cefalù e la piccola penisola che si sporge verso le Eolie:. Questo è il centro nevralgico per il passaggio di persone che sognano le piccole isole, ma che in attesa di una nave possono scoprire un territorio ricco, fatto di spiagge e calette straordinarie, stradine, castelli, vecchie chiese e borghi di pescatori intorno cui si insediano realtà dove godere di una buona cucina.