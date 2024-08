Calciomercato Napoli distanza minima | luce verde per Manna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) Il direttore sportivo degli azzurri è vicino a chiudere un acquisto che andrà a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. In casaè tornato parzialmente il sorriso dopo la convincente vittoria per 3-0 dei partenopei sul Bologna di Italiano. Allo stadio “Maradona” gli uomini di Conte sembravano rinati rispetto al rovinoso esordio di Verona. Protagonista della vittoria il georgiano Kvaratskhelia, che ha fornito l’assist in occasione del primo gol di Di Lorenzo ed è stato autore della rete del 2-0. Positivo anche l’apporto del neo-acquisto Neres, subentrato a pochi minuti dalla fine ma subito decisivo con l’assist per la terza rete del. Ora Antonio Conte prepara la sfida al Parma, in programma sabato 31 agosto alle 20:45.