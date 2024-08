Bronzetti-Sabalenka in tv | data orario canale e diretta streaming secondo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Luciase la vedrà contro Arynanel match valido per ildegli US. Vittoriosa al primocontro una stanca Sun, che dopo le fatiche di Monterrey si è ritirata a fine primo set, la tennista azzurra si è regalata la prestigiosa sfida contro la numero due del mondo. Inutile dire che si tratta di un impegno proibitivo visto cheè la finalista uscente nonché la favorita numero uno per il titolo.potrà comunque godersi un’esperienza unica su un campo prestigioso e provarci senza nulla da perdere. Nell’unico precedente, proprio quest’anno a Brisbane, la bielorussa si è imposta per 6-3 6-0 in meno di un’ora di gioco. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 28 agosto, cone campo ancora da definire.