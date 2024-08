Austria Rangnick svela i convocati per la Nations League | la scelta su Arnautovic!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) L’si prepara alle prime due sfide diin programma a inizio settembre contro Slovenia e Norvegia. Dopo l’ottimo Europeo disputato, il Commissario Tecnicoci tiene a fare bella figura anche in questa competizione. Di seguito ie lasuESORDIO – L’di Ralfsi prepara a esordire indopo l’ottimo Europeo disputato. Il Commissario Tecnico tedesco ci tiene a fare bella figura contro la Slovenia, partita in programma il 6 settembre a Lubiana e in seguito contro la Norvegia, sfida che si disputerà il 9 settembre a Oslo. Per l’edizione di2024/25non rinuncia all’interista Markoche dunque sarà a disposizione per le prima due partite. Di seguito tutti i