Arrampicata sportiva Giorgia Tesio e Camilla Moroni brillano nelle qualificazioni del lead agli Europei

(Di martedì 27 agosto 2024) Cominciati oggi gli2024 dia Villars (Svizzera) con ledel boulder al maschile e al femminile che sono andate in archivio, con un totale di cinque italiani che sono riusciti a passare in semifinale. Un martedì che è cominciato con ledel maschile che hanno visto piazzarsi in nona posizione Pietro Vidi che ha raggiunto per quattro volte il top e cinque volte la zone (4T5z 8 9 il punteggio finale). Diciassettesima posizione per Nicolò Sartirana che invece ha conquistato per tre volte il top e cinque volte la zone (3T5z 8 14) con più tentativi rispetto al connazionale. In testa hanno chiuso appaiati lo sloveno Anze Peharc (4T5z 5 8) e il britannico Maximilian Milne (5T5z 7 6).